È finita la ricreazione ma ora bisogna capire se è davvero Manfredi il Generale napoletano – VIDEO

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Alle 15:28 di oggi èla. Non l’ha detta proprio come De Gaulle agli studenti del 68 nel post-maggio parigino. Forse perché ha detto di ispirarsi a Jacques Delors piuttosto che ale forse perché, prime nomine alla mano (quella di Pasquale Granata alla direzione del Comune dopo quella di Antonio De Iesu all’assessorato alla sicurezza) non si capisce ancora bene chi sia il verodell’armata che ha preso Palazzo San Giacomo, lui o il Governatore Vincenzo De Luca. Fatto sta che le prima parole da sindaco di Gaetanosono state proprio queste: “Èla campagna elettorale. Èla demagogia. Ora ci mettiamo a lavorare per fare di Napoli una città europea”. Subito dopo il cambio di ...

