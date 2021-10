Le armi di Modi ai militari birmani (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ennesima vendita di armi ai golpisti birmani. In questo caso, sistemi d’arma a controllo remoto (Rcws) per far operare le mitragliatrici in modo robotizzato, installabili su veicoli, navi, velivoli o edifici. A venderli nel luglio 2021 alla giunta militare, peraltro secondo il gruppo di attivisti Justice for Myanmar ormai «con la piena consapevolezza che tali forniture possono contribuire e favorire gli atroci crimini di cui si sta macchiando l’esercito del Myanmar», l’indiana Bharat Electronics Ltd (Bel). LA MAGGIORANZA DELLE QUOTE … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ennesima vendita diai golpisti. In questo caso, sistemi d’arma a controllo remoto (Rcws) per far operare le mitragliatrici in modo robotizzato, installabili su veicoli, navi, velivoli o edifici. A venderli nel luglio 2021 alla giunta militare, peraltro secondo il gruppo di attivisti Justice for Myanmar ormai «con la piena consapevolezza che tali forniture possono contribuire e favorire gli atroci crimini di cui si sta macchiando l’esercito del Myanmar», l’indiana Bharat Electronics Ltd (Bel). LA MAGGIORANZA DELLE QUOTE … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

