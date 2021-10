Striscione Curva Sud Milan ' Donnarumma non sei benvenuto'

Advertising

Il portiere della Nazionale e del Psg , in cui è arrivato solo quest'estate a parametro zero dal Milan , è stato 'accolto', e sì, si fa per dire, dai suoi ex tifosi con unoche lascia poco ..."Donnarumma a Milano non sarai mai più il benvenuto. Uomo di m...": è lodellaSud del Milan esposto su un ponte vicino all'albergo del ritiro dell'Italia a Milano. Domani, per la semifinale di Nations League a San Siro contro la Spagna, sarà la prima ...Non andrà come si era augurato appena ieri, probabilmente, il ritorno a San Siro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale e del Psg, in cui è arrivato solo ...La Curva Sud del Milan ha contestato l'ex portiere rososnero con una scritta esposta non lontano dall'albergo di Milano dove alloggia la Nazio ...