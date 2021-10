VIDEO Shakira | che paura | attaccata dai cinghiali a Barcellona

Advertising

tizio_ti : Shakira poco prima di affrontare i cinghiali a mani nude e riprendersi la borsa - savage_persona : Shakira mente racconta di come abbia affrontato i cinghiali per riprendersi la borsa - SPYit_official : Shakira attaccata e “derubata” dai cinghiali: il video diventato virale della cantante... #cinghiali #strada… - infoitcultura : Shakira attaccata dai cinghiali: 'Mi hanno distrutto la borsa' | VIDEO - zazoomblog : Shakira attaccata dai cinghiali: “Mi hanno distrutto la borsa” VIDEO - #Shakira #attaccata #cinghiali: #hanno -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Shakira

Video - La Stampa

approfondimentomostra il backstage deldel nuovo singolo Don't Wait Upha poi commentato la brutta avventura così: "Guardate come due cinghiali sono riusciti a ridurre la mia ..., come ha raccontato lei stessa nelle stories di Instagram, non si è fatta intimorire. Ha affrontato le bestie per recuperare entrambi gli oggetti. Subito dopo ha condiviso unin cui ...Solo qualche giorno fa, Massimo Lopez infuriato raccontava di essere stato attaccato da un cinghiale nel centro di Roma. Ora, la stessa cosa è accaduta alla cantante colombiana Shakira. A dare la noti ...Come si dice solitamente, tutto il mondo è paese. Shakira come Massimo Lopez, Barcellona come Roma. La popstar colombiana infatti, ha raccontato di essere stata vittima di un attacco da parte di una c ...