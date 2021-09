A Linosa nessuno vuole insegnare E alla primaria in cattedra la vice-preside Il sindaco | “Chi ottiene l’insegnamento rinuncia”

Advertising

LaStampa : A Linosa mancano gli insegnanti: nessuno vuole trasferirsi sull’isola. Alle elementari fa lezione la vice-preside -

Ultime Notizie dalla rete : Linosa nessuno

La Stampa

...solo lo sport " durante le Olimpiadi invernali si parlava con foga di curling anche a" ... Tutti indignati mache denunci pubblicamente il datore di lavoro o il caporale. Ci si trincera ...... di sicuro i sindaci di Lampedusa e, i prefetti di Agrigento e la Regione Siciliana non ... Io non mi aspetto più nulla da, spero solo che i più giovani si mettano a studiare per ...