Elezioni in Germania, proiezioni: Spd in vantaggio con il 24,9% | LA DIRETTA (Di domenica 26 settembre 2021) Elezioni in Germania, i risultati in DIRETTA Il Partito social-democratico di Germania (Spd) è in vantaggio sull'Unione Cristiano democratica nelle Elezioni legislative che si sono tenute oggi, domenica 26 settembre, in Germania: questo il dato emerso dalle prime proiezioni trasmesse dalle reti nazionali tedesche. Oltre 60 milioni di elettori hanno votato per il rinnovo del Bundestag, sancendo la fine dei 16 anni di cancelleria guidata da Angela Merkel. Il segretario del partito social-democratico Olaf Scholz era considerato da settimane il favorito alla successione, da quando cioè è tornato stabilmente in testa ai sondaggi per la prima volta da 15 anni.

