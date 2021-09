Immobile: “Non siamo contenti. Il derby va giocato con il coltello tra i denti” (Di giovedì 23 settembre 2021) Intercettato ai microfoni di Sky Sport, Ciro Immobile ha detto la sua sul momento negativo della sua Lazio: “Non siamo contenti. Sembra che scendiamo in campo timorosi nonostante abbiamo migliorato la fase difensiva in queste ultime partite. Dopo Milano abbiamo perso entusiasmo e ciò non deve mai accadere, anche se perdi con una squadra forte come il Milan e soprattutto se hai iniziato un percorso nuovo e stimolante come il nostro”. Sul derby di domenica: “Sarebbe un bel passo avanti portare a casa una vittoria. Il derby va giocato con il coltello tra i denti, siamo convinti che possiamo farcela ma deve scattare da dentro di noi. Il mister e lo staff sta facendo il massimo, noi lo dobbiamo seguire”. FOTO: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 23 settembre 2021) Intercettato ai microfoni di Sky Sport, Ciroha detto la sua sul momento negativo della sua Lazio: “Non. Sembra che scendiamo in campo timorosi nonostante abbiamo migliorato la fase difensiva in queste ultime partite. Dopo Milano abbiamo perso entusiasmo e ciò non deve mai accadere, anche se perdi con una squadra forte come il Milan e soprattutto se hai iniziato un percorso nuovo e stimolante come il nostro”. Suldi domenica: “Sarebbe un bel passo avanti portare a casa una vittoria. Ilvacon iltra iconvinti che posfarcela ma deve scattare da dentro di noi. Il mister e lo staff sta facendo il massimo, noi lo dobbiamo seguire”. FOTO: Twitter ...

