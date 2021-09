Neonato infettato da mamma no vax, è grave in terapia intensiva (Di mercoledì 22 settembre 2021) E' in condizioni gravissime, tanto che i medici preferiscono non sbilanciarsi in una prognosi, un bimbo nato da una mamma positiva al Covid e non vaccinata. Il piccolo al momento della nascita era risultato negativo poi, dopo essere stato dimesso e tornato a casa con la mamma. Il bambino non presentava il virus alla nascita, il tampone aveva dato esito negativo. Così era stato possibile autorizzare le dimissioni, per far rientrare mamma e figlio a casa. Ma dopo qualche giorno, allattato dalla donna, il bimbo ha iniziato a manifestare i sintomi del contagio.La donna si è ripresentata in ospedale il 9 settembre, e la diagnosi non ha lasciato dubbi: il Neonato aveva contratto il virus Sars-Cov2, molto probabilmente, con il contatto continuo. L'allattamento, su indicazione dei medici, non risulta invece essere un ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 settembre 2021) E' in condizioni gravissime, tanto che i medici preferiscono non sbilanciarsi in una prognosi, un bimbo nato da unapositiva al Covid e non vaccinata. Il piccolo al momento della nascita era risultato negativo poi, dopo essere stato dimesso e tornato a casa con la. Il bambino non presentava il virus alla nascita, il tampone aveva dato esito negativo. Così era stato possibile autorizzare le dimissioni, per far rientraree figlio a casa. Ma dopo qualche giorno, allattato dalla donna, il bimbo ha iniziato a manifestare i sintomi del contagio.La donna si è ripresentata in ospedale il 9 settembre, e la diagnosi non ha lasciato dubbi: ilaveva contratto il virus Sars-Cov2, molto probabilmente, con il contatto continuo. L'allattamento, su indicazione dei medici, non risulta invece essere un ...

