Lutto nel cast di Sex and the city: morto l’iconico Stanford Blatch, l’attore aveva 57 anni (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lutto nel cast di Sex and the city. E’ morto a 57 anni l’attore Willie Garson. Amatissimo caratterista era divenuto molto famoso soprattutto per il ruolo di Stanford Blatch, icona gay interpretata in tutte le stagioni dell’iconica serie Tv e anche nei due film usciti al cinema. Lutto nel cast di Sex and the city:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 22 settembre 2021)neldi Sex and the. E’a 57Willie Garson. Amatissimo caratterista era divenuto molto famoso soprattutto per il ruolo di, icona gay interpretata in tutte le stagioni dell’iconica serie Tv e anche nei due film usciti al cinema.neldi Sex and the:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Lutto nel cast di Sex and the city: morto l’iconico Stanford Blatch, l’attore aveva 57 anni - zazoomblog : Lutto nel mondo del cinema si è spento Willie Garson lo Stanford di Sex and the City - #Lutto #mondo #cinema… - 361_magazine : Si è spento #WillieGarson di #sexandthecity - Cirimbriscola_ : E' morto Willie Garson, il nostro indimenticabile Stanford Blatch, e adesso ovviamente tutta la galassia social si… - Fiodor1976 : @mmax_g ognuno di noi cerca di elaborare il lutto nel modo 'migliore', con la consapevolezza che però un modo 'migl… -