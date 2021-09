Advertising

sportli26181512 : Bastoni: 'Lo Spezia è carico e ha un’identità. Juve, stai attenta': Bastoni: 'Lo Spezia è carico e ha un’identità.… - Fantacalcio : Spezia, Bastoni: 'Gol? Ecco cosa posso dire' - Gazzetta_it : #SpeziaJuve, #Bastoni: 'Juventus, stai attenta' - ansiaefanta : Metti like se il tuo avversario ha #Bastoni dello #Spezia e/o #Criscito. #Fantacalcio - JuriLertora : #Spezia “Sognando…la Nazionale”, #Bastoni intanto corre e segna - -

Ultime Notizie dalla rete : Bastoni Spezia

Fantacalcio ®

Il portiere e il centravanti. Mancano solo questi ruoli a Simone: gli altri li ha fatti tutti. "Il preferito resta il terzino sinistro, ma quando l'... È di Lae ha vissuto da protagonista ......probabili formazioni diJuventus vedremo presumibilmente Hristov fare coppia al centro della difesa con Nikolaou; a destra agirà Ferrer, a sinistra possibile che venga dirottato SimoneLa gestione dei giovani, la spaccatura con la vecchia guardia, i cambi, il baricentro troppo basso: la seconda esperienza di Allegri alla Juve non è partita come ci si aspettava ...Probabili formazioni Spezia Juventus: diretta tv, le scelte di Thiago Motta e Allegri per la partita valida per la quinta giornata di Serie A.