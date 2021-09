Atalanta e Inter conquistano i tre punti: battute Sassuolo e Fiorentina (Di martedì 21 settembre 2021) Si sono appena conclusi i due anticipi serali della quinta giornata di campionato tra Atalanta-Sassuolo e Fiorentina-Inter. Le due squadre lombarde hanno conquistato i tre punti con ottime prestazioni. L'Atalanta di Gasperini batte il Sassuolo di Dionisi I bergamaschi vincono con un risultato di 2-1 grazie ai due goal nel primo tempo degli esterni Gosens e Zappacosta. Berardi accorcia le distanze al 44' ma la squadra guidata da Dionisi non riesce ad agguantare il pareggio. Fiorentina in vantaggio, ma l'Inter dilaga nel secondo tempo Sottil apre le marcature portando la Fiorentina in vantaggio con un'ottima azione di squadra. Ma nel secondo tempo la storia della partita cambia radicalmente: al 54' Darmian ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 settembre 2021) Si sono appena conclusi i due anticipi serali della quinta giornata di campionato tra. Le due squadre lombarde hanno conquistato i trecon ottime prestazioni. L'di Gasperini batte ildi Dionisi I bergamaschi vincono con un risultato di 2-1 grazie ai due goal nel primo tempo degli esterni Gosens e Zappacosta. Berardi accorcia le distanze al 44' ma la squadra guidata da Dionisi non riesce ad agguantare il pareggio.in vantaggio, ma l'dilaga nel secondo tempo Sottil apre le marcature portando lain vantaggio con un'ottima azione di squadra. Ma nel secondo tempo la storia della partita cambia radicalmente: al 54' Darmian ...

