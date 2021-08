Messi non verrebbe ma non farebbe nemmeno il bene del Napoli (come Ronaldo alla Juve) (Di sabato 7 agosto 2021) Mi piacerebbe rispondere alla romantica lettera del professor Trombetti – che mi ha ricordato tanto mio padre nella sua nostalgia ferlainiana – con qualche riga di sano realismo. Credo che il Barcellona abbia fatto molto bene a lasciar andare Leo Messi, e che una società di calcio ben amministrata – ragionamento che non vale per i club-stato come il PSG o il Manchester City – non dovrebbe mai metterlo sotto contratto a quelle cifre, a quell’età. Messi, che ha rifiutato il taglio di stipendio proposto dal Barcellona, non verrebbe mai a Napoli per il puro gusto di dimostrare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 agosto 2021) Mi piacerebbe rispondereromantica lettera del professor Trombetti – che mi ha ricordato tanto mio padre nella sua nostalgia ferlainiana – con qualche riga di sano realismo. Credo che il Barcellona abbia fatto moltoa lasciar andare Leo, e che una società di calcio ben amministrata – ragionamento che non vale per i club-statoil PSG o il Manchester City – non dovrebbe mai metterlo sotto contratto a quelle cifre, a quell’età., che ha rifiutato il taglio di stipendio proposto dal Barcellona, nonmai aper il puro gusto di dimostrare ...

Advertising

DiMarzio : #Messi e il @FCBarcelona non possono formalizzare l’accordo raggiunto: qui il comunicato della separazione obbligat… - officialmaz : #Messi al @PSG_inside. Il calcio del popolo. Non ho parole. - LiaCapizzi : Cambierà la visibilità dell'atletica in Italia? Filippo Tortu: 'Dipende da voi (media&Co).Noi più di vincere 5 ori… - famaxi73 : @CampiMinati Il problema non è Messi al psg, il problema è il differente trattamento riservato dalla uefa a certe squadre. - MarcoKappa11 : Ma non le avevano già pagate tutte le mensilità arretrate HAHAHAHAHAHAHAHHAHA COME CAZZO STANNO MESSI -