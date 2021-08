GF Vip 6 | colpaccio di Signorini | due ex allievi di Amici nel cast

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 6 agosto 2021) GF Vip 6, nuovodi Alfonso: due exdella scuola didi Maria De Filippi nel. La nuova edizione è sempre più vicina (via Screenshot)La sesta edizione del Grande Fratello Vip è ormai sempre più vicina, in arrivo a settembre in prima serata su Canale 5. Il padrone di casa Alfonsosta ormai concludendo la scelta di tutti i futuri partecipanti che faranno parte del. Oltre ai nomi trapelati negli ultimi giorni come quello di Tommaso Eletti, appena uscito da Temptation Island, pare che parteciperà al reality anche Giucas ...