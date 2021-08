Cremonese, il ds Giacchetta: “Saremmo contenti di riavere Gaetano in prestito” (Di venerdì 6 agosto 2021) Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato nelle ultime ore in esclusiva ai microfoni dell’emittente televisiva CalcioNapoli24TV. Principale oggetto delle sue parole è stato un possibile ritorno in Serie B di Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli. Ecco dunque le parole del diesse a riguardo. “Gianluca Gaetano di nuovo in prestito alla Cremonese? Si tratta L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Simone, direttore sportivo della, ha parlato nelle ultime ore in esclusiva ai microfoni dell’emittente televisiva CalcioNapoli24TV. Principale oggetto delle sue parole è stato un possibile ritorno in Serie B di Gianluca, centrocampista del Napoli. Ecco dunque le parole del diesse a riguardo. “Gianlucadi nuovo inalla? Si tratta L'articolo

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: CREMONESE - Il d.s. Giacchetta: 'Saremmo contenti di riavere Gaetano in prestito, Zanoli? Un bel giocatore ma siamo cop… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Il d.s. Giacchetta: 'Saremmo contenti di riavere Gaetano in prestito, Zanoli? Un bel giocatore ma siamo cop… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Il d.s. Giacchetta: 'Saremmo contenti di riavere Gaetano in prestito, Zanoli? Un bel giocatore ma siamo cop… - napolimagazine : CREMONESE - Il d.s. Giacchetta: 'Saremmo contenti di riavere Gaetano in prestito, Zanoli? Un bel giocatore ma siamo… - apetrazzuolo : CREMONESE - Il d.s. Giacchetta: 'Saremmo contenti di riavere Gaetano in prestito, Zanoli? Un bel giocatore ma siamo… -