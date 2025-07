Non consumatele istamina superiore alla norma | acciughe del Cantabrico ritirate dal mercato l’allarme del Ministero della Salute

Il richiamo delle acciughe del Cantabrico, un prodotto di eccellenza riconosciuto a livello mondiale, ha scosso il settore alimentare. Il motivo? un livello di istamina superiore alla norma, che ha spinto il Ministero della Salute a ritirare dal mercato i lotti coinvolti. Un esempio di come la sicurezza alimentare resti una priorità assoluta, garantendo ai consumatori prodotti di qualità e affidabili. La salute viene prima di tutto, e la trasparenza è fondamentale in ogni fase.

Istamina superiore alla norma. È questo il motivo che ha spinto il Ministero della Salute a richiamare dal mercato le " acciughe di Cantabrico ", una delle specie di maggior qualità al mondo. Il richiamo, datato 30 giugno, è stato reso noto mercoledì 2 luglio. I lotti presi in considerazione riguardano filetti di acciughe in olio di oliva riserva speciale – Mar Cantabrico. Il marchio del prodotto è " Vicente Marino " e il peso netto è di 50 grammi. Il richiamo è dovuto a valori superiori alla norma di istamina, che può causare reazioni indesiderate in caso di intolleranza o sensibilità. Un'elevata concentrazione potrebbe causare allergie, disturbi digestivi o problemi cutanei.