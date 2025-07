All Stars Arezzo ha festeggiato due medaglie ai Play The Games 2025

All Stars Arezzo Onlus brilla ai Play The Games 2025, conquistando due medaglie e portando a casa un messaggio di inclusione e vittoria. A Colleferro, un gruppo di talentuosi atleti aretini ha dimostrato che lo spirito di squadra e la determinazione superano ogni ostacolo. Un successo che conferma l’importanza dello sport come motore di crescita e integrazione, ispirando tutti a credere nei propri sogni e a lottare per realizzarli.

Arezzo, 4 luglio 2025 – Due medaglie per All Stars Arezzo Onlus ai Play The Game 2025. Un gruppo di atleti aretini ha gareggiato a Colleferro nella piĂą importante manifestazione interregionale del circuito Special Olympics e, a confronto con avversari da tutta la penisola, si è messo alla prova nelle competizioni di bocce e pallavolo unificata, tornando a vivere un’emozionante esperienza di inclusione, incontro, autonomia e valorizzazione delle capacitĂ individuali. I Play The Games, infatti, hanno visto atleti con disabilitĂ e atleti senza disabilitĂ condividere il campo con l’obiettivo di dar seguito a un percorso di affermazione del diritto al gioco e allo sport per tutti che nel 2002 ha portato alla nascita di All Stars Arezzo Onlus all’interno dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - All Stars Arezzo ha festeggiato due medaglie ai Play The Games 2025

In questa notizia si parla di: arezzo - play - stars - medaglie

All Stars Arezzo ha festeggiato due medaglie ai Play The Games 2025; Dieci medaglie per l’Accademia Karate Arezzo all’Open di San Marino; Santa Marinella, splendido bottino di medaglie per la Star Olena alle Ponyadi di Arezzo.

All Stars Arezzo ha festeggiato due medaglie ai Play The Games 2025 - Un gruppo di atleti aretini ha gareggiato a Colleferro nella più importante manifestazione interregionale del cir ... lanazione.it scrive

Tre medaglie per All Stars Arezzo Onlus ai Play The Games - la Nazione - Il più importante evento interregionale del circuito Special Olympics è andato in scena a ... Lo riporta lanazione.it