Temptation Island fa il botto | quanti hanno visto la prima puntata

La prima puntata di Temptation Island ha fatto il botto, conquistando il pubblico con un exploit sorprendente. Su Canale 5, lo show ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia ha attirato oltre 3,4 milioni di spettatori, dominando la serata con il 27.8% di share. Un risultato che conferma il grande appeal del format e l'interesse crescente per le storie di cuore e tentazioni. La TV italiana si prepara a una stagione ricca di emozioni e colpi di scena.

Gli ascolti del giovedi sera televisivo vedono su Rai1 la replica di Don Matteo 13 radunare una media di 1.942.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale5 la partenza del nuovo ciclo di Temptation Island ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia conquista una media di 3.452.000 spettatori pari a uno share del 27.8%, stravincendo la serata. Su Rai2 Ore 14 Sera con Milo Infante segna 797.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 il film Hunter's Prayer ‚Äď In fuga con Sam Worthington totalizza 840.000 individui all'ascolto pari al 5.7%. Su Rai3 il documentario Signor Faletti - dedicato a Giorgio Faletti - registra una media di 839.

