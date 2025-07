I rifugiati sudanesi restano senza aiuti

In un mondo sempre più fragile, i rifugiati sudanesi affrontano un'angoscia crescente: senza aiuti, molti rischiano di essere abbandonati proprio quando scappano dalla guerra. Il World Food Programme si trova costretto a sospendere il sostegno in aree come Repubblica Centrafricana, Egitto, Etiopia e Libia. È ora di intervenire per cambiare questa drammatica realtà. Leggi tutto e scopri come puoi fare la differenza.

Per mancanza di soldi il World food programme dovrà sospenderli a chi scappa dalla guerra nella Repubblica Centrafricana, in Egitto, in Etiopia e in Libia. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - I rifugiati sudanesi restano senza aiuti

In questa notizia si parla di: rifugiati - sudanesi - restano - aiuti

I rifugiati sudanesi restano senza aiuti, l’#ONU descrive la situazione del #Sudan che soffre la #fame in una situazione terribile di #guerra - via @Internazionale Vai su X

I rifugiati sudanesi restano senza aiuti; Sempre più rifugiati sudanesi scelgono la via libica dopo la stretta del governo egiziano; Emergenza rifugiati a Tine, Ciad: MSF interviene | MSF Italia.

WFP: milioni di rifugiati sudanesi a rischio senza aiuti immediati - ONU Italia - United Nations Regional Information Centre - Allarme del WFP: peggiora fame e malnutrizione per i rifugiati in fuga dal Sudan mentre si rischiano forti riduzioni negli aiuti alimentari. Segnala unric.org

Sud Sudan: rifugiati dal Sudan a rischio fame dopo tagli agli aiuti - Ma continuano a trovarsi in una situazione di rischio per fame e per essere esposti a malattie, a causa della ... Si legge su savethechildren.it