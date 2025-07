Cibi privi di tracciabilità a Catania quanti kg di alimenti sono stati sequestrati e le maxi multe

A Catania, i controlli sulla sicurezza alimentare sono intensificati: sono stati sequestrati ben 175 chili di alimenti privi di tracciabilità e sono state comminate multe superiori a 11 mila euro a commercianti e automobilisti. Questa azione dimostra l’impegno delle autorità nel garantire prodotti sicuri per i consumatori e nel tutelare il mercato locale. La sicurezza alimentare rimane una priorità fondamentale per tutelare la salute pubblica.

Controlli della Polizia a Catania: sequestrati 175 chili di alimenti non tracciati e multe per oltre 11 mila euro a commercianti e automobilisti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cibi privi di tracciabilità a Catania, quanti kg di alimenti sono stati sequestrati e le maxi multe

In questa notizia si parla di: catania - alimenti - sequestrati - multe

Arcivescovo Catania, omicida straniero? Non si alimenti odio - L'omicidio di Santo Salvatore Giambattista Re ha aperto un profondo squarcio nel cuore di Catania, un evento che ci interroga sul significato della convivenza.

Sequestrati 175 kg di cibo non tracciato multe per oltre 11mila euro L’uomo non era in possesso di alcuna autorizzazione o documentazione relativa alla... Vai su Facebook

Cibi privi di tracciabilità a Catania, quanti kg di alimenti sono stati sequestrati e le maxi multe; Catania, la polizia ispeziona il Mercato ortofrutticolo: scattano multe e sequestri VIDEO; Scarsa igiene e alimenti non tracciati, sanzioni per quasi 20 mila euro al titolare di un ristorante.

Cibi privi di tracciabilità a Catania, quanti kg di alimenti sono stati sequestrati e le maxi multe - Controlli della Polizia a Catania: sequestrati 175 chili di alimenti non tracciati e multe per oltre 11 mila euro a commercianti e automobilisti. Segnala virgilio.it

Il video del sequestro di 72 kg di carne in una casa di riposo a Catania, in che condizioni era il cibo - La task force non ha riscontrato anomalie nelle condizioni igieniche degli ambienti e delle stanze, né nella pulizia dell’immobile e delle cucine. Riporta virgilio.it