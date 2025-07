Putin a Trump | sì al negoziato ma E Zelensky prova a rifugiarsi nell’Ue

In un contesto internazionale in fermento, tra negoziati tra Putin e Trump e tentativi di Zelensky di rifugiarsi nell’UE, le tensioni si fanno sentire forte. Un’ora di telefonata tra il Cremlino e la Casa Bianca rivela aperture al dialogo, mentre la corsa di Kiev verso l’adesione all’UE infiamma gli animi. E nel frattempo, emergono dettagli sconvolgenti sul Russiagate: cosa succederà ora? Continua a leggere per scoprire tutti i retroscena di questa intricata geopolitica.

Un’ora di colloquio telefonico Cremlino-Casa Bianca. Lo zar apre al dialogo («Anche sull’Iran») e chiarisce: non rinunciamo ai nostri obiettivi. Kiev preme per aderire all’Unione, Ursula von der Leyen spara: vi difendiamo noi.. Clamoroso documento di John Ratcliffe sul «Russiagate»: pressioni anomale sui servizi dall’amministrazione dem per «pompare» i sospetti sui legami tra Donald Trump e Mosca.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Putin a Trump: sì al negoziato, ma... E Zelensky prova a rifugiarsi nell’Ue

