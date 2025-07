Raffaella Scuotto svela in che rapporti è con Brando Ephrikian dopo la rottura | Non ho smesso di parlargli

Dopo la fine della relazione con Brando Ephrikian, Raffaella Scuotto decide di rompere il silenzio e di chiarire i suoi veri sentimenti. Tra gossip e malintesi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci rivela come il legame con l’ex fidanzato sia ancora forte e autentico. Un racconto sincero che ci permette di capire cosa si nasconde dietro le apparenze e di scoprire un lato inaspettato di questa storia. Continua a leggere per scoprire di più.

Raffaella Scuotto si è sfogata dopo la rottura con Brando Ephrikian. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha commentato tutti i gossip che circolano sul suo conto, spiegando in che rapporti è con l'ex fidanzato: "Non smetterò mai di parlare di lui perché ci siamo lasciati. È una persona a cui voglio bene e che ancora sento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

