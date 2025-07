Samardzic obiettivo redenzione con la nuova Atalanta di Juric | maggior fiducia più libertà sulla trequarti e impegno costante

Samardzic mira alla redenzione con la nuova Atalanta di Juric, un progetto che promette maggiore fiducia, libertà sulla trequarti e impegno costante. Con il nuovo allenatore, il centrocampista può finalmente riscattarsi dopo una stagione difficile, sfruttando l’entusiasmo di un cambiamento che potrebbe ribaltare le sorti della sua carriera e della squadra. Samardzic…

Samardzic, l'arrivo di Juric può garantirgli un grande riscatto con l'Atalanta: maggior fiducia, più libertà in campo e impegno costante Non c'è niente di più stimolante di una vera e propria fame di rivalsa. Riscattarsi da una stagione negativa e magari approfittando anche dei mille cambiamenti che potrebbero, citando Borghese, ribaltare il risultato precedente. Samardzic

