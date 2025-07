Stop della metro B fra Piramide e Laurentina | attivato il servizio di navette sostitutive

A Roma, questa mattina, la linea B della metropolitana ha subito un'interruzione a causa di un calo di tensione elettrica, lasciando i passeggeri in attesa. Per minimizzare i disagi, sono state attivate navette sostitutive tra Piramide e Laurentina, garantendo comunque la mobilità nella zona. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e novità sulle condizioni della linea.

Calo di tensione elettrica questa mattina e la metro B si blocca a Roma: navette sostitutive fra le fermate di Piramide e Laurentina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

