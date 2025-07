Milano furti e rapine in negozi e gioiellerie | arrestata una 60enne

La donna adottava il medesimo modus operandi per sottrarre gioielli e beni preziosi dal valore di centinaia di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, furti e rapine in negozi e gioiellerie: arrestata una 60enne

In questa notizia si parla di: milano - furti - rapine - negozi

Furti al bancomat con esplosivi artigianali: la polizia ferma quattro persone. Il video dei colpi a Milano - La polizia di Milano ha arrestato quattro persone coinvolte in furti al bancomat con esplosivi artigianali.

Translate postA Milano la Polizia di Stato ha arrestato 9 persone nel corso di diversi interventi contro spaccio, furti e rapine. Tra questi, un giovane sorpreso con hashish all’interno della sua auto, tre rapinatori e due borseggiatrici, tutti stranieri, in centro, e due l Vai su X

È stato arrestato a Padova dalla Polizia un cittadino straniero, responsabile di una serie di rapine violente e furti. Dopo aver strappato la collana a una donna intenta a pregare in chiesa, ha aggredito un minorenne e un’anziana per derubarli. Bloccato dagli ag Vai su Facebook

Ruba gioielli per 130mila euro in negozi di Milano e del Pavese: arrestata. Agiva tra gentilezza, momenti di distrazione e foulard; Milano capitale del crimine: è la città con più reati in Italia; È accusata di oltre trenta furti e di quattro rapine: 42enne arrestata dai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Ruba gioielli per 130mila euro in negozi di Milano e del Pavese: arrestata. Agiva tra gentilezza, momenti di distrazione e foulard - Il primo episodio risale al 6 novembre 2024, il secondo il 28 dicembre e il terzo il 21 gennaio scorso ... Da msn.com

Furti in tre gioiellerie a Milano e a Dorno per 130mila euro, arrestata una 60enne - Entrava nei negozi, si faceva mostrare i giorielli e poi approfittando di un momento di distrazione li copriva con un foulard e li metteva in borsa. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it