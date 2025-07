Il 2 agosto 2027, un’eclissi totale di Sole oscurerà il cielo, regalando uno spettacolo unico che durerà fino a 6 minuti. È un evento che potrebbe essere la mia ultima possibilità di assistere a questa meraviglia naturale, dato che la prossima avverrà nel 2114. Ma tra noi e la Luna si cela molto più di un semplice fenomeno celeste: cosa ci stiamo nascondendo? La verità si mostra tra cielo, clima e memoria, spesso ignorata dai grandi media.

Secondo alcuni scienziati – spesso ignorati dai media e dai grandi canali di comunicazione – ci sono questioni di cui non si parla. Per esempio: per ogni chilo di carburante (cherosene) consumato in volo, vengono emessi circa 3 kg di CO?. Di per sé, questa non è immediatamente tossica, ma quando il carburante viene rilasciato in fase di atterraggio, per ragioni di sicurezza, immaginate cosa succede.