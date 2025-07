Chiusi per giorni nel giardino di una casa abbandonata | due cani salvati dalla locale di Ciserano

Ciserano, un intervento di solidarietà ha salvato due innocenti che da giorni erano rinchiusi nel giardino di una casa abbandonata. La polizia locale, allertata da cittadini preoccupati, è intervenuta per mettere in salvo questi cani vittime di abbandono e negligenza. Nonostante le difficoltà, il coraggio e la dedizione degli agenti hanno fatto la differenza, dimostrando ancora una volta l'importanza di un'attenzione costante verso i nostri amici a quattro zampe.

Ciserano. Due cani rimasti soli per giorni all'interno del giardino di casa sono stati salvati dalla polizia locale di Ciserano, intervenuta dopo le segnalazioni di alcuni cittadini. Gli animali erano stati abbandonati in condizioni inadeguate dal proprietario, che si era allontanato da tempo verso un'altra regione. Contattato telefonicamente dagli agenti, l'uomo si è rifiutato di tornare a casa per aprire i cancelli, costringendo la polizia ad intervenire con la forza per mettere in salvo gli animali. A guidare l'operazione è stata la comandante Carolina Vendramini. Uno dei due animali è stato subito trasportato in una clinica veterinaria per delle cure mediche urgenti.

In questa notizia si parla di: ciserano - casa - giorni - giardino

