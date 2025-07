Esplosione a Roma | al centro estivo' poteva essere strage'

Un’esplosione a Roma al centro estivo avrebbe potuto causare una tragedia immane. Per fortuna, grazie alla pronta reazione, i bambini sono stati evacuati in tempo e stanno tutti bene. Se l’incidente fosse avvenuto un’ora più tardi, le conseguenze sarebbero state drammatiche. La scena ricorda un campo di battaglia, con il centro sportivo gravemente danneggiato, ma la nostra priorità è stata ed è la sicurezza dei piccoli.

Ai primi sentori di fumo intorno alle 7.30 abbiamo fatto evacuare i bambini, erano presenti in 8. Sono arrivati i genitori, i ragazzi stanno tutti bene. Se fosse successo un'ora più tardi sarebbe stata una strage: ci sarebbero stati i 60 bambini del centro estivo, noi responsabili, e 120 prenotati in piscina. Il centro sportivo è danneggiato, sembra un campo di battaglia". Lo ha detto il presidente della polisportiva Villa De Sanctis, Fabio Balzani, parlando dell' esplosione a Roma, in via Gordiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esplosione a Roma: al centro estivo,'poteva essere strage'

