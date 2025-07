Afterhours in concerto a Roma | la scaletta delle canzoni

L'attesa è finita: gli Afterhours tornano a Roma per due serate imperdibili all'Auditorium Parco della Musica, celebrando i 20 anni di "Ballate per piccole iene". Con Manuel Agnelli e i suoi compagni pronti a regalare uno spettacolo indimenticabile, la scaletta promette emozioni forti e sorprese. Scopriamo insieme la sequenza delle canzoni che renderanno questi concerti un vero e proprio evento da non perdere!

E’ iniziato il countdown per il concerto a Roma degli Afterhours, una delle band più amate dal pubblico a livello internazionale. Capitanata da Manuel Agnelli insieme agli altri membri quali Viti, Ciffo e Prette, il gruppo è in tour per celebrare i 20 anni dell’album “Ballate per piccole iene “. Il 5 e il 6 luglio si esibiranno all’Auditorium Parco della musica con una scaletta strepitosa. Afterhours all’Auditorium a Roma: i dettagli sulla scaletta. Nell’attesa di scatenarci insieme alla band, scopriamo insieme quali sono i brani che compongono la scaletta del tour 2025 degli Afterhours: La sottile linea bianca, Ballata per la mia piccola iena, È la fine la più importante, Ci sono molti modi La vedova bianca, Carne fresca, Male in polvere, Chissà com’è, Il sangue di Giuda, Il compleanno di Andrea, BIS 1: La canzone di Marinella (cover di Fabrizio De André), Strategie, Germi, Lasciami leccare, l’adrenalina, Dea, La verità che ricordavo, Male di miele, Quello che non c’è, BIS 2:Non si esce vivi dagli anni ’80, Padania, Bye Bye Bombay, BIS 3: Non è per sempre, Voglio una pelle splendida. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: afterhours - roma - scaletta - concerto

Afterhours a Roma Summer Fest 2025 - Roma si prepara a vivere un’estate indimenticabile con Afterhours Summer Fest 2025! A vent’anni dalla rivoluzionaria uscita di “Ballate per Piccole Iene”, uno degli album più iconici della musica italiana, in primavera arriverà una ristampa speciale.

In un mondo di piccole iene, gli Afterhours sono più vivi che mai https://rockol.it/news-752909/afterhours-tour-2025-scaletta-recensione-ballate-per-piccole-iene… Vai su X

ULTIMO, AL VIA IL QUARTO TOUR NEGLI STADI: LA SCALETTA "La favola" infinita del cantautore romano: dal 2022 ha venduto 1,7 milioni di biglietti. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-752845/ultimo-scaletta-tour-stadi-2025-partito-data-zero-lignano-s Vai su Facebook

Afterhours in concerto a Roma: la scaletta delle canzoni; Afterhours: la scaletta dei concerti di Roma e delle prossime date del Ballate per Piccole Iene - Tour 2025; Scopri il Tour 2025 degli Afterhours: scaletta e dettagli.

Afterhours in concerto a Roma: tutte le canzoni in scaletta - E' iniziato il countdown per il concerto a Roma degli Afterhours, una delle band più amate dal pubblico a livello internazionale. msn.com scrive

Concerto Afterhours 2025 a Roma: biglietti, data e possibile scaletta - La storica band rock è pronta ad esibirsi di nuovo insieme dal vivo a Roma, all’Auditorium Parco della Musica. Scrive canaledieci.it