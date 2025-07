Esplosione a Roma camion aveva urtato conduttura

Una misteriosa esplosione ha scosso questa mattina un distributore di benzina a Roma, lasciando incertezza sulle cause dell’incidente. Due deflagrazioni, la seconda più violenta, hanno creato scompiglio tra i cittadini, con segnalazioni di odori forti e rumori assordanti. Le autorità stanno indagando per chiarire se l’urto di un camion su una conduttura possa essere stato il fattore scatenante o se si tratti di eventi distinti. La città aspetta risposte chiare.

Sono ancora da verificare le cause della esplosione avvenuta questa mattina ad un distributore di benzina. Sono due le esplosioni avvenute, la seconda la più violenta e - a quanto si apprende - i primi soccorso erano stati chiamati per un incidente avvenuto nei pressi dell'area poco prima: un camion aveva urtato una conduttura, ma non è chiaro se ci sia una correlazione tra i due episodi. Alcuni cittadini avevano intanto segnalato un forte odore di gas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esplosione a Roma, camion aveva urtato conduttura

In questa notizia si parla di: esplosione - camion - aveva - urtato

Prende fuoco un camion con bombole di ossigeno, rischio esplosione: rogo spento dai vigili del fuoco - L’incendio di un camion con bombole di ossigeno in un’azienda agricola di Fidenza ha scatenato momenti di tensione, con il rischio di esplosioni devastanti.

L’esplosione, avvenuta poco dopo le 8 in via dei Gordiani, al Prenestino, ha investito i vigili del fuoco e i sanitari del 118 già presenti per un camion che aveva urtato una conduttura ? https://tinyurl.com/5e6m79ms Vai su X

==AGGIORNAMENTO== La puzza di gas prima, una prima esplosione e poi un incendio. Poi ancora un'altra esplosione. Un distributore di benzina e Gpl in via dei Gordiani all'altezza del civico 32, in zona villa De Sanctis, è esploso dando vita a un grosso inc Vai su Facebook

Esplosione a Roma, camion aveva urtato conduttura; Esplosione in un distributore di benzina a Roma; Roma, il momento dell'esplosione in un distributore di gpl.

Esplosione a Roma, camion aveva urtato conduttura - Sono ancora da verificare le cause della esplosione avvenuta questa mattina ad un distributore di benzina. Segnala ansa.it

Esplosione a Roma, incendio in distributore benzina: oltre 20 feriti - L’esplosione di una cisterna, avvenuta poco dopo le 8 in via dei Gordiani, al Prenestino, ha investito i vigili del fuoco già presenti per un camion che aveva urtato una conduttura. Da tg24.sky.it