Villa Pamphili i genitori di Anastasia sono a Roma | saranno ascoltati dai pm

Nella suggestiva cornice di Villa Pamphili, i genitori di Anastasia sono arrivati a Roma e sono pronti ad essere ascoltati dai pubblici ministeri, una tappa cruciale nel delicato percorso investigativo. Mentre Kaufmann si prepara a raggiungere l’Italia la prossima settimana, il giudice avrà cinque giorni per fissare l’interrogatorio di garanzia, previsto per metà luglio. Una vicenda che tiene tutti col fiato sospeso, tra attese e interrogativi.

Kaufmann invece arriverĂ in Italia la prossima settimana. l giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma avrĂ cinque giorni di tempo per fissare l'interrogatorio di garanzia e si prevede infatti che avverrĂ la metĂ di luglio.

