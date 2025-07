Jolanda Renga 21 anni e una forza da vendere | Sto bene così non ascolto chi mi odia

Jolanda Renga, 21 anni, incarna una forza silenziosa ma irresistibile. La sua voce, autentica e delicata, sfida le critiche e i pregiudizi con coraggio e sincerità. Dopo aver affrontato ancora una volta commenti di body shaming, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga si rialza, mostrando a tutti che il vero potere sta nel restare fedeli a sé stessi. E così, Jolanda ci insegna che la forza più grande è quella di essere autentici, sempre.

C’è una forza silenziosa ma potente nella voce di Jolanda Renga. Una forza che non ha bisogno di urla o teatrini, ma che passa per la verità nuda e cruda, detta con delicatezza, sguardo diritto in camera e nessuna intenzione di indietreggiare. La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga è tornata sui social con un messaggio limpido e pieno di consapevolezza, dopo essere stata vittima – ancora una volta – di commenti carichi di body shaming e odio gratuito. Ma a 21 anni, Jolanda ha capito cosa conta davvero: “Io sto bene così”. L’odio corre veloce, ma Jolanda va più lontano. La sua partecipazione al Milano Pride 2025, insieme alla madre, ha scatenato una raffica di commenti velenosi: dalla sua voce (“non intonata”) al suo aspetto (“non sarà bella”), fino alle solite accuse di nepotismo. 🔗 Leggi su Dilei.it