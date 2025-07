Omicidio Villa Pamphili arrivati a Roma i genitori di Anastasia Trofimova | presto ascoltati dai pm

L'arrivo a Roma dei genitori di Anastasia Trofimova, ritrovata senza vita insieme alla piccola Andromeda, apre un nuovo capitolo nelle indagini sull'omicidio di Villa Pamphili. La loro testimonianza potrebbe essere decisiva per fare luce sulla tragica vicenda. Nei prossimi giorni si attende anche l'audizione di Kaufman, giunto in Italia dopo l’estradizione. La verità sta finalmente emergendo, e il caso si avvia a una svolta cruciale.

I genitori di Anastasia Trofimova, trovata morta insieme alla piccola Andromeda, sono arrivati a Roma dalla Russia in queste ore. Saranno presto ascoltati dai magistrati di piazzale Clodio. Atteso nei prossimi giorni anche Kaufman dopo l'estradizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Francis Kaufmann ha lasciato scadere i termini per presentare ricorso contro la decisione della corte d'Appello di Larissa di estradarlo in Italia ed entro pochi giorni sarà a Roma per rispondere di fronte alla procura di Roma dell'accusa di aver ucciso la sua pre Vai su Facebook

