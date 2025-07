Bergamo Jazz al Lazzaretto | concerto di Kurt Elling e Yellowjackets

L’estate bergamasca si anima con un evento imperdibile: Bergamo Jazz al Lazzaretto, che celebra i 25 anni dalla scomparsa di Filippo Siebaneck. Dopo il successo del trio Mare Nostrum, il pubblico potrà vivere una notte magica tra le note di Kurt Elling e i Yellowjackets, in un concerto che promette emozioni indimenticabili e un omaggio sincero alla grande musica jazz. Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti nel cuore del jazz internazionale.

Bergamo. L’edizione estiva di Bergamo Jazz al Lazzaretto, organizzata per ricordare i 25 anni dalla scomparsa di Filippo Siebaneck da Fondazione Teatro Donizetti e dal Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, in collaborazione con Comune di Bergamo e con il sostegno di BCC Milano, prosegue con un altro appuntamento di assoluto rilievo. Dopo l’esibizione del trio Mare Nostrum di Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren, coronata da ampio successo di pubblico, giovedì 10 luglio (ore 21.30; biglietti da 25 a 40 Euro) è infatti in programma il concerto di Kurt Elling, il più blasonato dei cantanti jazz odierni, che, insieme agli Yellowjackets, una delle band più iconiche dell’area jazz-fusion, ripercorrerà nella speciale occasione le leggendarie gesta musicali dei Weather Report. 🔗 Leggi su Bergamonews.it