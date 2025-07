monte isola il chiosco di carzano cerca un nuovo gestore

Se sogni di gestire un pezzo di paradiso tra lago e natura, questa è la tua occasione! Il chiosco di Carzano, immerso nella splendida cornice di Monte Isola, cerca un nuovo gestore disposto a valorizzare questo angolo di serenità. Con un canone competitivo e sei anni di possibilità di rinnovo, il bando aperto invita imprenditori e appassionati a presentare la loro offerta più vantaggiosa. Non perdere questa opportunità unica!

Monte Isola, 4 luglio 2025 – Il chiosco in riva al lago di Monte Isola, a Carzano, cerca un gestore. Il bando sarà affidato a chi presenterà l’offerta economica più vantaggiosa. Il canone di riferimento a base d’asta è determinato in 1500 euro al mese per un totale di 18mila euro annuali da versare nella quota del 50% entro il 15 giugno e poi del 15 dicembre di ogni anno. L’affidamento in locazione avrà una durata di sei anni rinnovabili per altri sei, salvo disdetta delle parti. L’apertura dovrà essere continuata dal 1 marzo al 31 ottobre di ogni anno. Chi gestirà il chiosco, che ha un’area interna di 69 metri quadrati e una esterna di 90, dovrà garantire l’apertura e la sanificazione dei due bagni pubblici anche nei giorni di apertura dalle 9 del mattino alle 20, salvo che nei periodi di chiusura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it