In giro con oltre 370mila euro in contanti due denunciati a Casalnuovo di Napoli

Due uomini sono stati fermati a Casalnuovo di Napoli con un bottino impressionante: oltre 370 mila euro in contanti nascosti nell'auto e altri 30 mila in casa. Denunciati a piede libero per trasferimento fraudolento di valori, le indagini continuano a svelare un quadro più complesso. Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione che scuote la sicurezza locale.

Fermati in auto con oltre 370mila euro in contanti, a casa altro 30mila: denunciati a piede libero per trasferimento fraudolento di valori.

Casalnuovo di Napoli: in auto con oltre 370mila euro in contante. Carabinieri denunciano 2 libici - Nel cuore di Casalnuovo di Napoli, un controllo stradale si trasforma in un'operazione chiave contro il traffico illecito di denaro.

Due libici, con regolare permesso di soggiorno, sono stati fermati durante un controllo alla circolazione a Casalnuovo di Napoli dai Carabinieri.