Sorpresi in auto con oltre 370mila euro in contanti

Due libici, con permesso di soggiorno, sono stati fermati a Casalnuovo di Napoli dai Carabinieri durante un normale controllo stradale. Tuttavia, l'agitazione dei due ha insospettito i militari, portandoli a ispezionare l’auto. La sorpresa più grande? Un borsone contenente oltre 370mila euro in contanti, un dettaglio che desta immediatamente attenzione e pone domande sulla provenienza di così ingente somma.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due libici, con regolare permesso di soggiorno, sono stati fermati durante un controllo alla circolazione a Casalnuovo di Napoli dai Carabinieri. I due hanno però mostrato evidenti segni di agitazione. I militari della tenenza locale si sono insospettiti e dopo aver registrato i loro dati hanno perquisito l'abitacolo. Non c'è droga, non ci sono armi. Nel portabagagli c'era un borsone. Dentro centinaia di migliaia di euro in contante. 374mila e 695 euro, per la precisione. 8 le banconote false. I libici, 42 e 39 anni, non hanno saputo fornire una spiegazione. Nella loro abitazione, i militari hanno trovato altri 31mila euro circa e due dispositivi conta soldi.

