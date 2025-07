Garmin aprirà le porte a Google Health Connect ma emergono alcuni compromessi

Garmin apre le porte a Google Health Connect, segnando un passo importante verso un ecosistema più integrato per gli utenti. La possibilità di sincronizzare i dati tra dispositivi Garmin e l’app di Google promette maggiore comodità e funzionalità avanzate. Tuttavia, questa integrazione non è priva di compromessi, con alcune limitazioni da tenere a mente. Scopriamo insieme cosa comporta questo nuovo scenario e come potrebbe rivoluzionare il modo di gestire la salute digitale.

Google Health Connect continua a crescere e ora integra anche Garmin, Runna e Mi Fitness - Google Health Connect continua a espandersi, ora integrando Garmin, Runna e Mi Fitness. Durante il Google I/O 2025, si è discusso della crescita della piattaforma e delle novità previste da giugno, evidenziando il ruolo centrale di questa connessione tra app e dispositivi per migliorare la gestione della salute e del benessere degli utenti.

Garmin espande la compatibilità di Google Health Connect ai dispositivi indossabili

Garmin e Connessione Salute, ecco i dati su attività e benessere che saranno condivisi - "Sonno" è una categoria ampia, non è ancora chiaro quali dati saranno trasferiti a Connessione Salute.