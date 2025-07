Il disinteresse di Trump per la guerra in Ucraina solleva interrogativi sul suo ruolo e sulle sue priorità internazionali. Mentre Mosca celebra la conquista di Lugansk, il conflitto si intensifica, alimentando una crisi umanitaria senza fine. Pochi giorni dopo, l’amministrazione Usa...

A fine giugno Mosca ha annunciato di aver conquistato tutta la regione di Lugansk, una delle quattro regioni che aveva dichiarato parte della Federazione russa all’inizio della guerra. Il destino manifesto di un conflitto che Kiev non può che perdere, sconfitta che né essa né soprattutto i suoi sostenitori esteri hanno intenzione di ammettere, così che questa guerra per procura continua a macinare vite. Pochi giorni dopo, l’amministrazione Usa ha annunciato la sospensione di una parte degli aiuti diretti a Kiev (missili e contraerea), stanziati dalla presidenza Biden, ché la nuova finora non ha deliberato nulla, anzi. 🔗 Leggi su It.insideover.com