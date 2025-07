AirFrance-Klm vuole acquisire il 60,5 per cento di Sas

Air France-KLM mira a conquistare il controllo di SAS, passando dal 19,9% al 60,5%, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel Nord Europa. Acquisendo quote da Castlelake e Lind Invest, il gruppo franco-olandese punta a diventare l’azionista di maggioranza, mentre lo Stato danese manterrà il suo 26,4% e la partecipazione nel consiglio. L’investimento, previsto per la seconda metà del 2026, promette di ridefinire gli equilibri nel settore aeronautico europeo.

Air France-Klm punta a diventare azionista di maggioranza di Sas, la compagnia di bandiera di Danimarca, Norvegia e Svezia, passando dall’attuale 19,9 per cento al 60,5. Il gruppo franco-olandese acquisirà le quote detenute da Castlelake e Lind Invest, mentre lo Stato danese manterrà il suo 26,4 per cento e la presenza nel consiglio di amministrazione. L’investimento sarà finalizzato nella seconda metà del 2026 e il valore definitivo sarà stabilito al momento della chiusura, in base ai risultati finanziari aggiornati di Sas, tra cui Ebitda e debito netto. Dal 2024 Sas ha avviato una cooperazione commerciale con Air France e Klm, rafforzata dall’ingresso dell’azienda scandinava nell’alleanza SkyTeam. 🔗 Leggi su Lettera43.it