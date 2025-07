Juventus David day | oggi visite mediche e firma del nuovo centravanti

Oggi è il grande giorno: la Juventus dà il benvenuto a David con visite mediche e firma, segnando un nuovo capitolo nel suo attacco. L’arrivo del centravanti italiano non solo rafforza la rosa, ma anche modifica gli equilibri tattici, lasciando Dusan Vlahovic più lontano dal progetto. È un momento di entusiasmo e sfide per i bianconeri, pronti a scrivere nuove pagine di successo.

Il calciatore sbarcherà a Milano Malpensa e poi si dirigerà alla Continassa per visite mediche e firma. L'arrivo di David alla Juventus allontana Dusan Vlahovic dal progetto tecnico bianconero.

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

