Dove e come spenderemo il 5% del PIL in difesa? La nuova puntata di Direct il podcast del direttore

Dopo il vertice NATO di L’Aja, l’Italia si prepara a investire il 5% del suo Pil in difesa, un impegno ambizioso che solleva molte domande. Quanto denaro reale verrà destinato e quali saranno le priorità di spesa? E soprattutto, dove troveremo le armi necessarie a rafforzare la nostra sicurezza? Scopri tutto nel nuovo episodio di "Direct", il podcast del direttore, che analizza i confini di questa importante strategia nazionale.

Dopo il vertice Nato dell’Aja, l’Italia si è impegnata a spendere il 5% del Pil in armamenti e difesa. Ma cosa significa? Quanto spenderemo davvero? E dove compreremo tutte queste armi?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: spenderemo - difesa - puntata - direct

Dove e come spenderemo il 5% del PIL in difesa? La nuova puntata di Direct, il podcast del direttore; Tutto quel che non convince dell’Europa che deve riarmarsi fino ai denti.

Dove e come spenderemo il 5% del PIL in difesa? La nuova puntata di Direct, il podcast del direttore - Lo scorso anno abbiamo speso per la difesa l’1,5% del PIL, quindi 33 miliardi di euro. Come scrive fanpage.it

Sunak, spenderemo il 2,5% del Pil in difesa entro il 2030 - "Dobbiamo fare di più per difendere il nostro Paese, quindi spenderemo 75 miliardi di sterline nei prossimi sei anni, fino ad arrivare al 2,5% del Pil". Riporta ansa.it