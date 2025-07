Mattarella a Trump | consolidare partenariato su equità e prosperità

In un mondo in continua evoluzione, il rafforzamento delle alleanze tra Italia e Stati Uniti si rivela fondamentale. Il presidente Mattarella sottolinea l’importanza di consolidare un partenariato storico, basato su scambi proficui di natura economica, culturale e sociale, valorizzando la vivace comunità italo-americana. Un impegno condiviso per promuovere equità e prosperità reciproca, elementi chiave per un futuro di cooperazione solida e duratura.

Roma, 4 lug. (askanews) – Tra Usa e Italia ci sono “proficui scambi a livello economico, culturale e sociale – che si avvantaggiano dell’apporto della dinamica comunità italo-americana” che “contribuiscono ad uno storico partenariato che intendiamo continuare a consolidare su basi di equità e reciproca prosperità”. E’ quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente degli Stati Uniti d’America, Donald J. Trumpun in occasione della celebrazione dell’Independence Day. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

mattarella - consolidare - partenariato - equità

