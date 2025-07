Sylla | Non sono Zalone nessuno ha il posto fisso in Nazionale Dopo l’oro olimpico avevo paura

Dopo l’oro olimpico a Parigi, la Nazionale femminile di volley si trova a un crocevia di emozioni e sfide. Myriam Sylla svela i retroscena di un gruppo che, come sottolinea, «nessuno ha il posto fisso», ma si distingue per la capacità di adattarsi e crescere sotto la guida sapiente di Julio Velasco. La vera forza? L’equilibrio tra rigore e leggerezza, che ha trasformato il test in un solido metodo di successo.

La campionessa di volley Myriam Sylla racconta a Tuttosport l’aria che si respira nella Nazionale italiana femminile dopo l’oro olimpico conquistato a Parigi la scorsa estate. Sylla: «Non sono Zalone, nessuno ha il posto fisso in Nazionale». Merito di Julio Velasco, che ha saputo alternare momenti di rigore ad altri più leggeri. « La sua bravura sta nell’equilibrio. E se l’anno scorso era un test, oggi è diventato un metodo ». Dopo l’oro olimpico, Myriam ha vissuto un anno particolare. « Sì, qualcosa è cambiato, soprattutto in come ci percepiscono da fuori. Ma noi siamo sempre rimaste fedeli a noi stesse: prima di tutto atlete, poi tutto il resto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sylla: «Non sono Zalone, nessuno ha il posto fisso in Nazionale. Dopo l’oro olimpico, avevo paura»

