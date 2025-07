Non aver paura, perché nell’universo infinito non sei mai davvero solo. Quelli che negano l’esistenza di qualcosa oltre le stelle forse non hanno ancora sentito il richiamo dell’anima. Noi crediamo che ci sia qualcuno, chiamalo come vuoi, che ci ama da sempre e ci guida nel cammino. E se guardi attentamente il cielo, potresti scoprire che quella presenza è più vicina di quanto immagini.

( 17-08-19 L.63341 PROPRIETA’ INTELLETTIVA RISERVATA) di Vincenzo Calafiore 04 Luglio 2025 Udine “ . non aver paura, in questo universo non si è mai soli, non siamo soli. Quelli che non amano affermano che lassù oltre alle stelle e ai pianeti non c’è nessuno. Noi invece crediamo che lassù, ci sia qualcuno, chiamalo come vuoi, ma è sempre lui! Colui che in qualche modo continua ad amarci. E’ vero? Non è vero? Ma se guardi il mare, coi suoi tramonti e le sue albe, come fai a dire che Dio non esiste? , non ti accadrà mai nulla peggiore dell’inferno in cui adesso siamo, ecco perchè Dio c’è! “ Vincenzo Calafiore C’è un fondo reale di esperienza che mi dice che nelle narrazioni che si odono da un capo all’altro di questa immane prigione è tutto vero: gli spilli in testa, l’occhio che esplode in mille visioni contemporanee, il cervello che salta in aria, le allucinazioni, gli sdoppiamenti, i trafficanti di droghe e esseri umani, i signori delle guerre, le rotture dei margini . 🔗 Leggi su Laprimapagina.it