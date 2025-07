TNA | The IInspiration tornano in corsa per i titoli sfida fissata per Slammiversary

Le star di TNA, The IInspiration, tornano a far parlare di sé con grande determinazione. Dopo aver dominato l’episodio di iMPACT del 3 luglio, Cassie Lee e Jessica McKay puntano dritto ai titoli Knockouts World Tag Team. La loro rinnovata energia e il successo sul ring le posizionano come contendenti da non sottovalutare in vista di Slammiversary. Un ritorno che promette emozioni e sfide indimenticabili: il meglio deve ancora arrivare.

Cassie Lee e Jessica McKay sono ufficialmente tornate nella scena titolata e hanno messo gli occhi sull'oro in vista di Slammiversary. Nell'episodio di TNA iMPACT andato in onda il 3 luglio, The IInspiration sono tornate sul ring affrontando Tessa Blanchard e Victoria Crawford. Lee e McKay non hanno perso tempo: hanno conquistato una vittoria decisiva, guadagnandosi così una title shot per i Knockouts World Tag Team Titles. The IInspiration collide with Tessa Blanchard and @VIXCROW to kick off #TNAiMPACT with @indihartwell watching closely from commentary! @JessicaMcKay @CassieLee WATCH on TNA+: on YouTube: pic.