Calciomercato Inter Denzel Dumfries è l’obiettivo del Barcellona

Il calciomercato dell'Inter vive momenti di tensione e attesa, con Denzel Dumfries al centro delle voci di mercato. Il club blaugrana sarebbe interessato al terzino olandese, ma l'eventuale operazione dipende dal rispetto delle regole di Fair Play finanziario. La possibile partenza di Dumfries potrebbe segnare un cambiamento importante per i nerazzurri e la corsa alle trattative si fa sempre più infuocata. Resta da capire se l'Inter riuscirà a trattenere il suo gioiello o se si apriranno nuovi scenari.

Gli uomini del calciomercato Inter stanno seguendo con massima attenzione la situazione legata a Denzel Dumfries. Il terzino olandese è finito nel mirino del Barcellona. Ha spaventare il club nerazzurro è la clausola di 25 milioni di euro. Calciomercato Inter, Dumfries-Barça? Dipende dal Fair Play finanziario Secondo quanto riportato dal L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Denzel Dumfries è l’obiettivo del Barcellona

