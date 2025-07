Previsioni traffico fine settimana autostrada: tra saldi estivi, il concerto di Lazza a Lignano Sabbiadoro e le Frecce Tricolori, il flusso di veicoli sarà intenso. Secondo i dati storici, si stimano circa 65 mila transiti nel casello di Latisana tra entrate e uscite, rendendo indispensabile pianificare con attenzione gli spostamenti per evitare disagi e godersi al meglio queste giornate all’insegna di eventi e shopping.

L’avvio dei saldi estivi (sabato 5), il concerto del cantante Lazza a Lignano Sabbiadoro nella stessa giornata e l’esibizione delle Frecce Tricolori sempre sul litorale friulano (domenica 6) influiranno sull’andamento dei transiti nel fine settimana. In base ai dati storici e alle variazioni percentuali registrate lo scorso weekend, si prevede che nel solo casello di Latisana tra entrate e uscite transiteranno circa 65 mila veicoli tra sabato e domenica (per effetto anche dei due eventi in programma a Lignano); a San Donà di Piave più di 40 mila, a Palmanova quasi 30 mila (tra ingressi e uscite verso le località turistiche e i grandi centri commerciali). 🔗 Leggi su Udine20.it