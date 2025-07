La grazia di Paolo Sorrentino apre la Mostra del Cinema di Venezia 2025

La grazia di Paolo Sorrentino apre ufficialmente la 82ª Mostra del Cinema di Venezia, un evento atteso con trepidazione dagli appassionati di cinema di tutto il mondo. Con il suo stile inconfondibile e una narrazione coinvolgente, il regista porta sul grande schermo una nuova opera che promette di lasciare il segno. La rassegna, in programma dal 27 agosto 2025, si prepara a scrivere un capitolo indimenticabile nella storia del cinema internazionale.

La 82ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo: l'anteprima mondiale del nuovo lungometraggio scritto e diretto da Paolo Sorrentino. La manifestazione, che si svolgerà dal 27 agosto 2025, vedrà il film intitolato La Grazia aprire ufficialmente la rassegna, confermando ancora una volta il legame tra il regista e la prestigiosa kermesse. La Grazia, interpretato da Toni Servillo e Anna Ferzetti, sarà mostrato in anteprima assoluta nella Sala Grande del Palazzo del Cinema sul Lido.

