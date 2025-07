Monopattini elettrici con targa da quando sarà obbligatoria e quanto costa

I monopattini elettrici con targa stanno per diventare una realtà obbligatoria in Italia, un passo importante verso la sicurezza e la responsabilizzazione degli utenti. Tuttavia, l’applicazione di questa misura è ancora rinviata, lasciando spazio a incertezze sui costi e sui tempi. Ma quando diventerà effettivamente obbligatoria e quanto costerà? Scopriamolo insieme per essere sempre aggiornati su questa novità in evoluzione.

I monopattini elettrici avranno presto una targa: un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficializzato l'introduzione dell'obbligo. Ma tutto, come vedremo, è rimandato a data da destinarsi. L'obbligo era già stato previsto dal nuovo Codice della Strada, per pressioni del ministro Salvini che ha fortemente voluto aumentare la sicurezza urbana e responsabilizzare gli utenti. La targa dei monopattini non è immatricolazione. Come di consueto, la norma viene ora pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 15 giorni dopo. La targa sui monopattini elettrici viene definita tecnicamente come un "contrassegno identificativo personale" e sarà obbligatoria per tutti i conducenti, affiancandosi all'obbligo di casco, già in vigore dal dicembre scorso.

