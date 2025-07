Dentro Ederson e fuori due | i sacrifici dell’Inter per il brasiliano – SM

L'Inter si prepara a compiere grandi sacrifici per rafforzare il proprio centrocampo con Ederson. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra, come sottolineato da Sport Mediaset, è l'acquisto del talentuoso brasiliano dell’Atalanta. Tuttavia, per finanziare questa operazione, non basterà solo la cessione di Hakan Calhanoglu: altri sacrifici saranno necessari. Una strategia ambiziosa che potrebbe rivoluzionare la squadra e puntare a nuovi successi.

Ederson è l'obiettivo primario per l'Inter a centrocampo. Qui ovviamente dovrà partire Hakan Calhanoglu, ma la sola cessione del turco non basterà. Per finanziare l'arrivo del brasiliano dell'Atalanta, serve un altro sacrificio. OBIETTIVO – Ederson la priorità dell'Inter a centrocampo. Il forte brasiliano dell'Atalanta è infatti l'obiettivo numero uno, scrive Sport Mediaset, della dirigenza di Viale della Liberazione per rafforzare la linea mediana di Cristian Chivu. Tanto ovviamente dipenderà dalla partenza o meno di Hakan Calhanoglu. Il turco numero 20 è fortemente in bilico, a maggior ragione dopo il botta e risposta con Lautaro Martinez e il presidente Beppe Marotta.

